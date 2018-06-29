Кольская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 до 2033 года

29 Июня 2018 года, 17:45

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ — Концерн «Росэнергоатом» получил лицензию, дающую право с юля 2018 года эксплуатировать ядерную установку энергоблока №1 Кольской атомной электростанции до 2033 года. Соответствующее решение было принято накануне 45-летия пуска энергоблока. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе станции.

««Кольская атомная станция, отработав 45 лет, остается безопасным промышленным объектом, – рассказал директор станции Василий Омельчук. – Ни разу предприятие не превысило нормативы, установленные государством для объектов использования атомной энергии. Я горжусь тем, что мы сумели доказать возможность продления 1-го энергоблока до 2033 года и благодарен за оказанное нам доверие. Хочу подчеркнуть, что повторное продление срока эксплуатации энергоблоков происходит в истории российской атомной энергетики впервые».

29 июня 1973 года первый энергоблок станции дал ток в Единую энергосистему страны.