Дождь, шансон и профсоюзы: в Мурманске прошёл первый митинг против пенсионной реформы

29 Июня 2018 года, 17:50

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на центральном стадионе в эти минуты проходит первый согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. На начало митинга, организованного Облсовпрофом, собралось около 400 человек, но с каждой минутой количество людей увеличивается. Перед началом акции из громкоговорителей звучал русский шансон и песни о Мурманске в исполнении бардов.

На акцию прибыли несколько профсоюзных ячеек из разных городов области. Многие пришли не только с партийными плакатами, но и с лозунгами. На одной сцене – лидеры мурманских профсоюзов и отделений партий: Александр Первухин, Максим Белов, Александр Макаревич, Михаил Антропов и другие. Среди собравшихся, но не трибуне, также были замечены представители единороссов, однако официальной атрибутики партии на митинге нет.

Отрывая митинг, глава Мурманскоблсовпрофа ещё раз обозначил позицию мурманских профессиональных союзов о категорическом несогласии с объявленной федеральным правительством программы по повышению пенсионного возраста. «Я приглашаю всех съездить на кладбище и посмотреть, во сколько лет умирают северяне», – призвал Первухин. По его мнению, повышая пенсионный возраст государство желает сэкономить на выплатах.

Во время выступления лидера мурманских профсоюзов Александра Первухина начался дождь, однако это не испугало собравшихся. Лучше всех оказались «подготовленными» жириновцы – они стоят под своими флагами с партийными зонтами и одеты в партийные же дождевики.

Напомним, накануне в Москве прошло закрытое заседание единороссов, на котором лидеры партии не смогли объяснить региональным представителям суть реформы. Сегодняшний митинг – первый из двух запланированных: второй состоится 1 июля в сквере «Покорителей Арктики».

Больше фото с сегодняшнего митинга – в группе «Би-порт: новости Мурманска» в ВКонтакте.