На «Большом Радио» поговорят о вузовской жизни МАГУ и его филиале в Апатитах

Мурманский арктический государственный университет многие годы выпускает квалифицированных специалистов разных областей. Как живёт вуз сейчас? Чем отличается апатитский филиал от центрального университета? Об этом в прямом эфире программы «Точка зрения» расскажут ответственный секретарь приемной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева и начальник отдела профориентационной работы Апатитского филиала МАГУ Илья Балымов. Не пропустите программу с Андреем Привалихиным завтра с 10 до 10:30 утра на волнах «Большого Радио».