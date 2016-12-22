Биатлонисты Чехии и Великобритании намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала вокруг России

22 Декабря 2016 года, 15:54

МИР/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Биатлонисты Великобритании, Чехии и Норвегии объявили бойкот тюменскому этапу Кубка мира, передает радио Sputnik. О своем решении они уже уведомили Международный союз биатлонистов.

Норвежские спортсмены потребовали перенести из России все соревнования по биатлону. Сегодня международный союз соберется на экстренное заседание, чтобы решить, какие меры необходимо принять в отношении российских спортсменов, указанных во второй части доклада Ричарда Макларена.

Всего в черных списках оказался 31 биатлонист из России, которых подозревают в употреблении допинга. Их имена до заседания исполкома союза не разглашаются. Это очень серьезное обвинение с тяжелейшими последствиями, - заявил в эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

«31 обвинительный акт - это не 10 и не 12, и, я представляю, что ситуация будет развиваться очень серьезно. Ее недооценивать нельзя. Нельзя говорить о том, что вот биатлонисты, на них напали, это чистое нападение. Нет, видимо дали повод. Я думаю, что после заседания в Мюнхене все будет понятно. Мои прогнозы - они весьма неутешительны. Сейчас мы отдаем 16-17 человек, которые уже бросили биатлон. 15 ребят будут на рассмотрении. Все это бросает тень на наш спорт», - отметил вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

По его словам, причины такой угрожающей ситуации надо искать, в том числе, и в своей стране.

«Я очень сочувствую президенту нашего Союза биатлонистов, Александру Михайловичу Кравцову, честному и порядочному человеку, которому досталось довольно разрушенное и тухлое наследство от его предшественников, которые долгое время возглавляли этот вид спорта. Они считали, что там за деньги можно купить и медали, и результаты, и все прочее. Они вкладывали деньги в биатлон, и думали, что вклад денег - это все, что нужно. Нет. Нужно следить, чтобы биатлонисты не только соблюдали спортивную форму, но и чтобы биатлонисты были чисты», - пояснил свою позицию эксперт.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьёрндален заявил, что будет считать российских биатлонистов невиновными в употреблении допинга, пока не появятся серьезные доказательства.