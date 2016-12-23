Спорткомплекс в Росляково может появиться к осени 2017 года

23 Декабря 2016 года, 10:50

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Росляково получил положительное заключение экспертизы. Об этом «Би-порту» рассказал заместитель главы администрации Мурманска Андрей Изотов.

Напомним, что на заседании правительства Мурманской области в ноябре замглавы региона Алексей Тюкавин задал вопрос о ходе разработки проекта спортивного комплекса в Росляково. Он заявил, что правительству не был представлен проект, который должен был быть разработан к 1 октября этого года. Председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумовой и первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков не смогли дать чёткого ответа о том, когда проект будет представлен.

Однако позже замглавы администрации Мурманска Андрей Изотов сообщил «Би-порту», что контракт на проект спорткомплекса был заключен 30 июня со сроком исполнения в октябре. Проект готов, он был направлен на государственную экспертизу

«В бюджете на 2017 год город закладывает 15 млн рублей к средствам «Роснефти», чтобы выполнить обязательства о строительстве в следующем году. Если в начале декабря будет положительное заключение госэкспертизы по проекту и после принятия бюджета, то город незамедлительно объявит конкурс на подрядчика», - рассказал агентству Изотов.

Накануне замглавы администрации Мурманска подтвердил «Би-порту», что проект комплекса в Росляково получил положительное заключение экспертизы.

«В январе мы будем стараться разместить аукцион», - подчеркнул Изотов, добавив, что к осени 2017 года строительство может быть завершено.