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Главная » Спорт » Команда полицейских Мурманской области впервые за шесть лет получила переходящий кубок «Динамо»
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 19:00

Команда полицейских Мурманской области впервые за шесть лет получила переходящий кубок «Динамо»


МУРМАНСК/ 23 декабря - Накануне в Мурманске состоялось заседание четвертой отчетной конференции Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». На заседании присутствовали представители всех правоохранительных органов и силовых структур региона, входящих в общество «Динамо».

Временно исполняющая обязанности председателя Мурманского регионального отделения «Динамо» Ирина Владимирская кратко довела до коллег итоги работы Мурманского регионального отделения общества «Динамо» за последние пять лет. Члены президиума общества в ходе открытого голосования утвердили ротацию состава Совета президиума в соответствии с действующим Уставом. Также в ходе конференции президиум рассмотрел и утвердил календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий общества «Динамо» на 2017 год.

После завершения основной части заседания состоялось награждение победителей и участников ежегодной комплексной спартакиады МРО «Динамо».

Награды получили ветераны общества «Динамо», лучшие спортсмены, активные участники всероссийского смотра-конкурса «Динамо – детям России», а также команды, которые принимали активное участие в спартакиаде.

Отдельные награды получили команды, занявшие призовые места в зимнем служебном двоеборье, которое проходило в декабре и которым завершилась ежегодная спартакиада. Первое место в общекомандном зачете получила команда ПУ УФСБ России по Мурманской области, второе место – команда УМВД России по Мурманской области. Третье место по итогам двоеборья заняла команда УФСИН России по Мурманской области.

Впервые за шесть лет после возрождения ежегодной комплексной спартакиады МРО «Динамо» по итогам общекомандного зачета переходящий кубок и гордое звание победителя получила команда сотрудников УМВД России по Мурманской области. Второе место с незначительным отрывом получила команда ПУ УФСБ России по Мурманской области, которая в течение 6 лет удерживала лидерство в спартакиаде. Третье место по сумме баллов досталось команде КФК № 2.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)

 

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