В Мурманске стартовал спортивный конкурс «Лыжня зовет»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
Весь декабрь в ВБРР акция «Время волшебства» Весь декабрь в ВБРР акция «Время волшебства»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Рождество по-норвежски
 
 
 
 

Курсы валют 24.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,6664
-1,8132
1 USD
Доллар США
60,8528
-0,9439
1 EUR
Евро
63,5425
-0,6581
10 NOK
Норвежских крон
69,8157
-1,2052
10 SEK
Шведских крон
65,9487
0,0097
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
1.9 м/с
давление 735.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Нордавиа
Нордавиа:

Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян

 
 
 
 

Выбор редакции

МЧС по Мурманской области работает в режиме повышенной готовности
26 Декабря 2016, 12:16
МЧС по Мурманской области работает в режиме повышенной готовности
Мурманская область получит 100,69 млн рублей на обеспечение отдельных детей-инвалидов лекарственными препаратами
26 Декабря 2016, 11:22
Мурманская область получит 100,69 млн рублей на обеспечение отдельных детей-инвалидов лекарственными препаратами
В нынешнем году по России преимущественно ходит гонконгский грипп
26 Декабря 2016, 10:30
В нынешнем году по России преимущественно ходит гонконгский грипп
255 млн рублей получит Мурманская область на социальные доплаты к пенсии
26 Декабря 2016, 09:20
255 млн рублей получит Мурманская область на социальные доплаты к пенсии
 
 
 
 

Самое читаемое

В ДТП на трассе «Кола» погиб человек
25 Декабря 2016, 15:28
Браконьер пенсионного возраста ловил сига сетями
25 Декабря 2016, 14:34
В сети появилось возможное видео крушения ТУ-154
25 Декабря 2016, 18:34
Завтра в Мурманской области до -15. Гололедица
25 Декабря 2016, 16:30
Владимир Путин заявил, что в России будет объявлен траур по погибшим
25 Декабря 2016, 14:27
Водитель из Мурманской области стал виновником смертельного ДТП в Карелии
26 Декабря 2016, 09:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » В Мурманске стартовал спортивный конкурс «Лыжня зовет»
 
 
 
 
26 Декабря 2016 года, 13:03

В Мурманске стартовал спортивный конкурс «Лыжня зовет»


МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялось торжественное открытие 46-го массового конкурса «Лыжня зовет!».

Конкурс продлится более трех месяцев. Испытать свои силы смогут все жители города любого возраста. Главная задача конкурсантов – пройти наибольшее количество километров на лыжах.

Участникам необходимо оформить дневник учета пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на лыжную трассу. Записи в дневнике необходимо подтвердить талонами, которые спортсмены смогут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены конкурсной комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

«Снежинка» стала любимым горожанами спортивным объектом под открытым небом, причем общедоступным и совершенно бесплатным, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев. – Провести время на открытом воздухе с пользой для здоровья приезжают и взрослые, и дети. Это говорит о растущей популярности массового спорта в Мурманске».

К слову, освещенная трасса спорткомплекса «Снежинка» имеет протяженность 2100 метров. По всей длине трассы установлено современное освещение, работу которого контролирует мощный компьютер. Для безопасности любителей спорта ведется видеонаблюдение.

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В мурманской школе, где при падении с турника девочка повредила позвоночник, демонтировали и другое спортивное оборудование
2.
Мурманск: прогноз отключений на 26 декабря
3.
В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное вещество
4.
Из резервного фонда выделены деньги на уборку улиц Мурманска
5.
Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта