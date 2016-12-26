В Мурманске стартовал спортивный конкурс «Лыжня зовет»

26 Декабря 2016 года, 13:03

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялось торжественное открытие 46-го массового конкурса «Лыжня зовет!».

Конкурс продлится более трех месяцев. Испытать свои силы смогут все жители города любого возраста. Главная задача конкурсантов – пройти наибольшее количество километров на лыжах.

Участникам необходимо оформить дневник учета пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на лыжную трассу. Записи в дневнике необходимо подтвердить талонами, которые спортсмены смогут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены конкурсной комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

«Снежинка» стала любимым горожанами спортивным объектом под открытым небом, причем общедоступным и совершенно бесплатным, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев. – Провести время на открытом воздухе с пользой для здоровья приезжают и взрослые, и дети. Это говорит о растущей популярности массового спорта в Мурманске».

К слову, освещенная трасса спорткомплекса «Снежинка» имеет протяженность 2100 метров. По всей длине трассы установлено современное освещение, работу которого контролирует мощный компьютер. Для безопасности любителей спорта ведется видеонаблюдение.

АГМ