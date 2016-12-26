Режим работы бассейнов в новогодние праздники

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Бассейны Мурманска на новогодних праздниках переходят на другое расписание.
Режим работы Плавательного бассейна в новогодние праздники:
31 декабря: 07:45-14:30, последний сеанс в 13:45
1-2 января: выходные
3-6 января: 14:30-22:00, последний сеанс в 21:15
7 января: выходной
8 января: 09:15-20:30
Режим работы МАУ ГСЦ «Авангард» в новогодние праздники:
30 декабря: санитарный день
31 декабря-1 января: выходные
2-6 января: 10:00-18:00, первый сеанс в 10:15, последний сеанс в 17:00. Для пенсионеров все сеансы льготные
7 января: выходной
8 января: 10:00-18:00, первый сеанс в 10:15, последний сеанс в 17:00. Для пенсионеров все сеансы льготные