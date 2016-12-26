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Главная » Спорт » Мурманский лыжник попался на допинге
 
 
 
 
26 Декабря 2016 года, 16:15

Мурманский лыжник попался на допинге


РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский лыжник Алексей Петухов временно отстранен от участия в соревнованиях, передает порта «Чемпионат» со ссылкой на подтверждённые источники в Министерстве спорта России и Федерации лыжных гонок России.

Кроме Петухова, от соревнований отстранены герои сочинской Олимпиады Александр Легков и Максим Вылегжанин, а также Евгений Белов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Основной причиной стали подозрения в употреблении атлетами допинга.

Решение Международная федерация лыжного спорта приняла 22 декабря. 16 и 17 декабря Петухов добился успеха в FIS-гонках свободным стилем в Сауккавааре (Финляндия). Он взял золотую медаль в полуторакилометровом спринте и на 10-километровке.

«У нас временно отстранены шесть лыжников, некоторые участвовали в этапах Кубка мира, планировалось отправлять их на «Тур де Ски». Это отстранение до окончания разбирательств. Поэтому не нужно сейчас делать никаких истерических заявлений. Все эти спортсмены оповещены, готовят свои объяснительные. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какими должны быть наши дальнейшие действия», — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Летом Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором подтверждаются слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова об употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Фото: МИА «Россия сегодня»

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