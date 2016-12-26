В Мончегорске открыт сезон массового катания

МОНЧЕГОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – На городском стадионе Мончегорска открыт сезон массового катания.
Выйти на лед можно в пятницу и субботу с 19:00 до 21:00, в воскресенье - с 18:30 до 21:00. На катке работает прокат.
Фото: Depositphotos
Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»
В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой
Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли
Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян
МОНЧЕГОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – На городском стадионе Мончегорска открыт сезон массового катания.
Выйти на лед можно в пятницу и субботу с 19:00 до 21:00, в воскресенье - с 18:30 до 21:00. На катке работает прокат.
Фото: Depositphotos