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Главная » Спорт » Светлана Журова: в России есть случаи употребления допинга, но это не госпрограмма
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 09:35

Светлана Журова: в России есть случаи употребления допинга, но это не госпрограмма


РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — Россия никогда не отрицала, что есть отдельные случаи приема допинга отечественными спортсменами, но никакой госпрограммы для этого не существует. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала депутат Госдумы Светлана Журова, на треть представляющая интересы Мурманской области, в ответ на публикацию издания «The New York Times», в которой говорится, что Россия признала существование допинговой системы внутри страны.

Выводы издания основаны на заявлении исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович о том, что «это был институциональный заговор», однако растолковать цитату Журова не смогла, сославшись на трудности перевода.

«У слова «институциональный» огромное количество разнообразных интерпретаций, от контекста очень сильно зависит. А именно вокруг него [слова] и начался весь вихрь, который сейчас опять закрутился с новой силой, говоря о том, что русские сделали какие-то признания», - заявила Журова. Она также отметила, что факты применения допинга в России есть, однако явление нельзя назвать массовым.

«Мы и не отрицали того, что у нас есть некие люди, которые использовали допинг, которые были уличены в его использовании. Но никто и никогда не говорил, и я абсолютно в этом уверена, что это был государственный подход. Я правда не могу себе представить, что из рук официального доктора какой-то спортсмен получил какой-то запрещенный препарат. Это в принципе невозможно», - подчеркнула Журова.

Напомним, что недавно из-за подозрений в употреблении допинга от участия в соревнованиях был временно отстранен мурманский лыжник Алексей Петухов.

Фото: РИА «Новости»

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