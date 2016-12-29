В ночь на старый Новый год на горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС

29 Декабря 2016 года, 12:12

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом».

Уже 13 лет команды атомных станций и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», спортсмены Мурманской области собираются на комплексе «Салма» в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Коломцева. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.

Старт соревнований в 18.30 13 января 2017 года. Приглашаются все желающие.