Режим работы катков в новогодние праздники

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Катки Мурманска с завтрашнего дня и на все время каникул переходят на новый режим работы.
Стадион «Строитель»:
30 декабря: 19:00–22:00
31 декабря и 1 января – выходные дни
2–6 января:18:00 –22:00
7–8 января: 17:00 – 22:00
Центральный стадион Профсоюзов:
31 декабря: 11:00–17:00
1 января – выходной день
2–3 января:13:00 – 20:00
4–10 января: 10:00 – 20:00
Подготовка городских кортов к зимнему сезону стартовала в прошлом месяце.
Бесплатно прокатиться на коньках можно на стадионах «Льдинка» и «Юность», их режим работы будет зависеть от погодных условий.
Фото: Twitter