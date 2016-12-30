Полезный отдых на новогодних каникулах

31 Декабря 2016 года, 11:00

МУРМАНСК/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Во время новогодних каникул пройдет много мероприятий, на которых можно будет зарядиться хорошим настроением и поддержать свою форму.

Городской спортивный центр «Авангард» будет работать со 2 по 6 января, а также и 8 января с 10:00 до 18:00. Первый сеанс плавания в бассейне будет начинаться в 10:15. Последний - в 17:00. Для пенсионеров все сеансы льготные.

Каток «Авангарда» будет работать с 3 января с 12:00 до 22:00. Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен. Уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80.

Бесплатно прокатиться на коньках можно будет на стадионах «Юность» и «Льдинка». «Льдинка» открыта ежедневно после 17:00 (по завершению тренировок спортсменов), на «Юности» сеансы свободного катания начинаются с 14:00. Напомним, что у школ №1, 16, 20, 21, 26, 28, 31, 37, 41, 44, 49, 57, гимназии №7 и мурманского международного лицея также работают бесплатные катки.

Трасса «Снежинка» со 2 января будет работать ежедневно, вплоть до 8 января. Ровно в 16:00 на трассе будут загораться фонари.

Напомним, что «Снежинка» находится на Восточной объездной дороге (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). С 4 по 8 января сюда можно будет добраться на бесплатном автобусе №31.

Первый рейс в 10:30 от остановки «ул. Радищева» (конечная троллейбуса №3), далее с получасовым интервалом до 13:30 включительно. Обратно в город автобус едет в 10:45, последний рейс в 13:45, промежуток между рейсами также 30 минут.