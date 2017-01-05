Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан игроком месяца в НХЛ

РОССИЯ/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Российский вратарь хоккейного клуба «Коламбус» Сергей Бобровский признан игроком месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его соотечественник Евгений Малкин из «Питтсубрга» назван второй звездой декабря, сообщает сайт НХЛ .
В прошлом месяце «Коламбус» одержал 12 побед с участием Бобровского, который пропускал в среднем 1,75 шайбы за игру и отражал 93,9% бросков. На счету Малкина в декабре в 15 матчах, в 12 из которых «Питтсбург» одержал победу, 21 очко по системе «гол+пас» (7 голов, 14 передач).