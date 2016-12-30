Российские хоккеисты стали третьими на молодежном чемпионате

06 Января 2017 года, 16:00

КАНАДА/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, который завершился сегодня в Канаде. Соперниками в нашей финальной игре были шведы, в результате встреча подошла к концу со счетом 2:1 в пользу России. Как передает «Р-Спорт», в составе отечественной сборной отличились Кирилл Капризов – на 21 минуте и Денис Гурьянов, забросивший победную шайбу на 61 минуте матча.

Для россиян эти медали – восьмые в истории выступления на турнире и первые для главного тренера Валерия Брагина, который ранее завоевывал с командой серебро и золото. Так, на мировом первенстве в прошлом году сборная заняла второе место.

В итоге победителем 2017 года стала сборная США, обыграв в финале команду Канады.

Фото: © РИА Новости. Крис Бэрри