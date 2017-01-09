Стартовал турнир по детским лыжным гонкам на Кубок «ТГК-1»

09 Января 2017 года, 11:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - 7 января 2017 года в посёлке Мурмаши состоялось открытие VII детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Соревнования пройдут в четыре этапа и завершатся в апреле. В первом этапе приняло участие около 200 лыжников из разных населенных пунктов Заполярья.

«Турнир отличает широкая география и участие спортсменов четырех возрастных групп. Кроме того, на каждом этапе лыжники соревнуются в различных дисциплинах, — отметил директор соревнований Игорь Ильин. — Несмотря на погодные препятствия, турниру дан старт! Мурмаши впервые принимали наш Кубок, благодаря этому приехало большое количество участников из Мурманска и Североморска».

Именно мурманчане одержали победу в общем командном зачете, второе место у сборной Апатитов, третьими стали лыжники из Североморска. В этом году также впервые был учрежден переходящий кубок для спортсменов из небольших населенных пунктов, которые не могут бороться за командное лидерство из-за малочисленности команд. Малый кубок за первое место достался хозяевам трассы — команде Мурмашей, второе место у лыжников из Ревды, третье — из Зеленоборского.

Следующий этап Кубка пройдет в Апатитах 5 февраля.