На Северном флоте состоялось торжественное закрытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой

09 Января 2017 года, 17:05

СЕВЕРОМОРСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ - В Североморске 8 января состоялось торжественное закрытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой. В церемонии принимали участие представители 13 команд, выступавших за объединения, соединения и воинские части СФ. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. В соревнованиях этого сезона команды были распределены по двум дивизионам в зависимости от уровня подготовленности.

В 1-й дивизион вошли сборные: «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил, «Спутник» – морской пехоты, «Гроза» – объединения ВВС и ПВО Северного флота, «Торос» – центра материально-технического обеспечения Северного флота, «Стальные ястребы» – отдельного смешанного авиаполка, «Армеец» – одной из воинских частей.

Во 2-й дивизион были включены «К-21» – штаба флота, «Тайфун» – подводных сил, «Ракета» – Кольского соединения ПВО, «Спасатель» - управления поисковых и аварийно-спасательных работ, «Арктика» – арктического мотострелкового соединения, «Альфа» – управления ядерного обеспечения, «Медведи» – соединения подводных лодок.

Все игры Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди команд Северного флота проходили на открытых кортах в разных городах Мурманской области: Североморск, Полярный, Оленегорск, Заозёрск, поселках: Сафоново, Кильдинстрой.

Церемония закрытия Новогоднего турнира прошла на ледовой арене комплекса «Стадион» спортивного центра (морской и физической подготовки г. Североморска) после проведения финальных игр сразу в двух дивизионах среди хоккейных команд Северного флота. Первый матч прошёл между сборной «К-21» и командой «Медведи» со счётом 6-3 в пользу «К-21». Итогом второй товарищеской встречи команд «Гроза» и «Спутник» стал счёт 4-1 в пользу «Грозы».

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил победителям и призерам кубки, грамоты.

В общекомандном первенстве среди команд 1-го дивизиона места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Гроза», второе – «Спутник», третье – «Альбатрос».

Среди команд 2-го дивизиона первое место у команды «К-21», второе – «Медведей», третье – «Тайфуна».

По результатам турнира лучшим вратарем признан Евгений Серебряков из команды «К-21», лучшим защитником – Юрий Собачкин из «Альбатроса», лучшим нападающим – Владислав Синий из «Медведей», лучшим бомбардиром – Алексей Чернядьев из «Грозы».

Приз «Секунда» – за самую быструю шайбу, заброшенную в матчах соревнований, был вручён Вадиму Рыбакову из сборной «К-21».

Приз «Лучшая команда болельщиков» присуждён тактической группе сухопутных и береговых войск Северного флота.

Особо были отмечены юные фигуристки – дочери военнослужащих объединения ВВС и ПВО СФ – Луцишина Арина, Григутис Лилия, Корюкова Ульяна – за показательные выступления по фигурному катанию и горячую поддержку играющих команд.

Закрывая турнир, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поблагодарил участников соревнований, болельщиков за поддержку славных хоккейных традиций. Особо были отмечены усилия организаторов турнира по обеспечению подготовки ледовых арен на открытых площадках в суровых климатических условиях.

На Северном флоте хоккейный сезон продолжится турниром на Кубок командующего Северным флотом, в котором примут участие 15 команд. Призы победителям и призёрам будут вручены накануне Дня защитника Отечества.