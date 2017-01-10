На Салме пройдёт Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС

11 Января 2017 года, 10:39

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – На горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» 13 января состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом».

Уже 13 лет команды Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и спортсмены из Кировска, Апатитов, Мончегорска и Мурманска соберутся на Салме в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Коломцева. Первоначально в директорских соревнованиях принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к ним присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области, а также коллеги с других атомных станций России. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.