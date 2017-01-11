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Главная » Спорт » NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее международных турниров
 
 
 
 
11 Января 2017 года, 12:44

NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее международных турниров


МИР/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Национальные антидопинговые организации (NADO) призывают отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну международных турниров.

Причиной такого заявления стали допинг-скандалы в России. Ранее ВАДА обвинило страну в поддержке допинга на государственном уровне. Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что Россия никогда не отрицала отдельные случаи приема допинга отечественными спортсменами, но никакой госпрограммы для этого нет.

Обращение подписали 19 стран: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Канада, Испания, Ирландия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Польша, Словения, ЮАР, Швеция, Швейцария, США и Япония.

Фото: © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

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