NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее международных турниров

МИР/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Национальные антидопинговые организации (NADO) призывают отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну международных турниров.
Причиной такого заявления стали допинг-скандалы в России. Ранее ВАДА обвинило страну в поддержке допинга на государственном уровне. Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что Россия никогда не отрицала отдельные случаи приема допинга отечественными спортсменами, но никакой госпрограммы для этого нет.
Обращение подписали 19 стран: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Канада, Испания, Ирландия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Польша, Словения, ЮАР, Швеция, Швейцария, США и Япония.
Фото: © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko