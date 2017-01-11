11 Января 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Мурманский плавательный бассейн будет реконструирован, информация о конкурсе на право заключения договора на выполнение проектных работ размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 17,8 млн рублей, источник финансирования – бюджет Мурманской области. Сроки выполнения работ: со дня подписания договора и по 1 августа.

В документе указано, что реконструкция трибуны должна быть предусмотрена с использованием современных материалов. Объект должен быть доступен для маломобильных групп населения. Также следует рассмотреть возможность размещения на первом этаже малой чаши (детский бассейн).

Проектом предусмотрено усиление и восстановление конструкции покрытия, реконструкция большой чаши бассейна, в том числе демонтаж существующего технологического оборудования, обеспечение доступности и безопасности в здании, установка оборудования для кондиционирования и осушения воздуха в основных функциональных помещениях и т.д.