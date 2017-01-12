В мурманском «Авангарде» пройдет капитальный ремонт

12 Января 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В большом спортивном зале и в раздевалках МАУ ГСЦ «Авангард» пройдет капитальный ремонт, информация о конкурсе на выполнение работ размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 7,08 млн рублей, источник финансирования – бюджет Мурманска. Сроки выполнения работ будут утверждены графиком выполнения работ в соответствии с данными, представленными в составе заявки победителя, но не позднее 15 августа.

В документе указано, что в «Авангарде» запланированы разборка кирпичных стен, устройство плинтусов из плиток керамических, демонтаж трубопроводов, оклейка обоями стен, установка и крепление наличников, установка скамеек, установка дверных ограничителей, демонтаж унитазов и другие работы.

Ранее сообщалось, что Мурманский плавательный бассейн будет реконструирован.