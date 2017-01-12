Хоккейный корт мурманского Ледового дворца будет реконструирован

13 Января 2017 года, 16:12

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Хоккейный корт в здании Ледового дворца будет реконструирован, информация о конкурсе на выполнение работ по реконструкции размещена на сайте госзакупок.

Заказчик – государственное областное унитарное предприятие «Учебно-спортивный центр». Начальная (максимальная) цена договора составляет 1381075 рублей, источник финансирования закупки - собственные средства заказчика. Сроки выполнения работ: с 1 февраля по 31 марта.

В документе указано, что на корте будут выполнены работы по реконструкции бортов: приведение высоты защитного ограждения из каленого стекла в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ на сезон 2016-2017гг, поставка специального профиля/вставок для устранения зазоров между секциями защитного ограждения и другие работ.

Мурманский плавательный бассейн также будет реконструирован, а в «Авангарде» пройдет капитальный ремонт.