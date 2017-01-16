На Северном флоте впервые состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой

16 Января 2017 года, 12:40

СЕВЕРОМОРСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - В Североморске на ледовой арене комплекса «Стадион» спортивного центра (морской и физической подготовки) 15 января прошли три игры между детскими командами «Альбатрос», «Спутник», «Гроза». Это одноимённые команды, представляющие объединения, соединения и воинские части СФ. В детскую команду «Альбатрос» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала Кольской флотилии разнородных сил, в «Спутник» – морской пехоты сухопутных и береговых войск, «Гроза» - объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Средний возраст юных хоккеистов составлял 9-12 лет. В командах «Альбатрос» и «Спутник» играли не только мальчики, но и девочки.

Юные хоккеисты сражались на открытом корте. Игры детских команд проходили по круговой система розыгрыша, при которой каждый участник турнира сыграл с каждым.

Первый матч состоялся между командами «Альбатрос» и «Спутник». С первых минут встречи юные хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил СФ взяли инициативу, счёт открыл игрок сборной Константин Романюк. Хоккеисты «Спутника» предприняли попытку отыграться, но до конца встречи забить шайбу в ворота соперника им не удалось. Игрок «Альбатроса» Александр Сидоров поразил ворота «Спутника». Матч завершился со счетом 2-0 в пользу команды «Альбатрос».

Во время второй встречи сыграли хоккейные команды «Альбатрос» и «Гроза». Счёт вновь открыли юные хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил СФ. Первую шайбу в ворота «Грозы» мастерски отправил Илья Ковалик. До конца игры «Альбатрос» удерживал преимущество. Во втором периоде Александр Сидоров забил очередную шайбу в ворота соперника, оформив личный «дубль» в этом блиц-турнире. «Альбатрос» победил со счётом 2-0.

Третий матч провели «Спутник» и «Гроза». Горячая поддержка болельщиков помогла команде морской пехоты одержать убедительную победу со счётом 4:0. Все периоды преимущество было на стороне «Спутника», «Гроза» не смогла переломить ситуацию. Самым результативным стал игрок «Спутника» Никита Щетинин, забивший первую, вторую и четвёртую шайбу. Третий гол забил юный морской пехотинец Александр Афанасьев.

В итоге в детском блиц-турнире юные хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил СФ уверенно занял первое место. На втором – детская команда «Спутник», третьем – «Грозы».

По окончании трёх игр состоялось торжественное закрытие блиц-турнира по хоккею с шайбой и награждение победителей и призёров, а также были отмечены лучшие игроки соревнований.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов лично вручил каждому игроку трёх команд медали, капитанам детских хоккейных команд – кубки, грамоты и сладкие призы.

По результатам блиц-турнира лучшим вратарем признан Иван Пужанский из команды «Гроза», лучшим защитником – Аурина Яковенко из «Спутник», лучшим нападающим – Василий Осипов из «Грозы», лучшим бомбардиром – Никита Щетинин из «Спутника».

Приз «Секунда» – за самую быструю шайбу, заброшенную в матчах соревнований, был вручён Илье Ковалику из сборной «Альбатрос».

Приз «Лучшая команда болельщиков» присуждён команде «Спутник».

Закрывая турнир, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов призвал юных участников соревнований продолжать поддерживать славные хоккейные традиции и отметил хорошую организацию проведения этого блиц-турнира.