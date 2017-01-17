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Главная » Спорт » Валттери Боттас заменит Росберга в Mercedes
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 20:00

Валттери Боттас заменит Росберга в Mercedes


Ситуация на рынке пилотов в Формуле 1 взорвалась после неожиданного ухода из чемпионата Нико Росберга. К такому были не готовы даже руководители команды Mercedes. Тогда все заочно стали поздравлять Паскаля Верляйна, так как у молодого и перспективного немца были самые высокие шансы стать напарником Льюиса Хэмилтона в 2017-м. Но все оказалось не так просто.

В декабре появилась информация, что руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф ведет переговоры с пилотом Williams Валттери Боттасом. У финна уже был контракт с английской командой, но в данном случае это не так принципиально: менеджером Боттаса является сам Вольфф, Mercedes поставляет силовые установки Williams, а возможной заменой Валттери мог стать Фелипе Масса, который вроде бы согласился вернуться в гонки.

В итоге пазл сошелся именно так. В понедельник вечером 16-го января в Mercedes объявили о подписании контракта с Боттасом, а в Williams рассказали о возвращении Массы. Контракт с финским пилотом подписан на один год с возможностью продления - все будет зависить от результатов Валттери и обстановки на трансферном рынке в 2018 году.

«Иногда жизнь преподносит неожиданные обстоятельства, которые дают интересные возможности. Когда в декабре Нико внезапно для всех нас объявил о своей отставке, команда попала в непростую ситуацию, но она сделала нас сильнее. Мы использовали возникшие трудности, чтобы сделать следующий шаг.

Валттери очень хладнокровный, здравомыслящий, целеустремленный парень. Он настоящий финн, и он отлично впишется в наш коллектив. Валттери обладает прекрасным послужным списком в младших гоночных сериях, он девять раз поднимался на подиум в Формуле 1, но теперь пришло время перейти на следующий уровень. Мы проверим, как он сможет бороться за победы и титулы.

Мы абсолютно уверены в его способностях и таланте, и это одна из причин, почему Валттери привлек наше внимание. Приглашение Боттаса - это новый вызов, который зарядит нас энергией и придаст новую динамику внутрикомандным отношениям между пилотами», - цитирует Вольффа Motorsport.

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«Боттас прекрасный пилот. Я думаю, что он будет столь же быстр, как был Нико. Именно поэтому мы решили начать предстоящий сезон с ним и Хэмилтоном. Мы искали пилота, который бы на 100% подошел бы нашей команде.

У Валттери есть скорость и опыт. Он представляет собой пример классического спокойного финна, и именно это мне в нем очень нравится. Он мало болтает и много работает. Мы с Тото Вольффом знаем его не первый год.

Смятение и обеспокоенность после внезапного ухода Росберга теперь полностью исчезли. Я абсолютно спокоен, так как уверен, что благодаря приходу Боттаса в этом году мы вновь будем располагать равной парой пилотов, как и было в прошлом сезоне», - рассказал Motorsport неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда.

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«В моей карьере открывается новая и очень интересная глава, мне потребуется время, чтобы все это осознать. Сбылась новая мечта - я буду выступать в еще одной великой команде, невероятно успешной в последнее время. Я горжусь, что получил этот шанс, и благодарен всем в Mercedes за оказанное доверие. Можете быть уверены - я не упущу эту возможность, и сделаю все, что в моих силах.

Это будет уже моим пятым сезоном в Формуле 1, я девять раз поднимался на подиум, но побед пока нет. И это моя первая задача. Будем начинать с этого.

Мы с Льюисом будем сильной парой пилотов, я не сомневаюсь в этом. Я с уважением отношусь к нему как к гонщику и человеку, он будет для меня отличным ориентиром. Уверен, что нас ждет острая борьба, мы будем постоянно подгонять друг друга и работать вместе как одна команда.

Для меня большая честь стать частью Mercedes. Давайте вместе добьемся всего, что только будет возможно», - сообщил Боттас во время собрания на базе Mercedes в городе Брэкли.

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