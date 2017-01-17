Фелипе Масса возвращается в Формулу 1

17 Января 2017 года, 20:44

После перехода в Mercedes Валттери Боттаса команда Williams осталась с одним пилотом - 18-летним канадцем Лэнсом Строллом, которому еще предстоит дебютировать в Формуле 1. В напарниках у юного гонщика обязательно должен быть опытный пилот. К счастью для Williams, Фелипе Масса согласился вернуться в гонки и подписал на год контракт с английской конюшней. Ждем в конце будущего сезона еще одно эмоциональное прощание Фелипе с паддоком, «дубль два»?

«Я очень рад вернуться в Williams. Я в любом случае выступал бы где-нибудь в 2017 году, так как я хочу гоняться, но Williams является командой, которая очень близка моему сердцу. Я провел здесь три последние года и готов помочь им в новом сезоне с обновленным техническим регламентом. Впрочем, я бы вернулся в Формулу 1 по приглашению любой команды. У меня было несколько вариантов за пределами Ф1, но сейчас это уже не важно.

Когда мне предложили вернуться в Williams в 2017 году, я подумал, что будет правильно согласиться, и не стал ждать второго приглашения. Я ни о чем не жалею, я точно не растерял свой гоночный энтузиазм и невероятно мотивирован вновь оказаться на трассах за рулем FW40.

У Валттери появилась отличная возможность выступать за чемпионов мира из-за событий, последующих после ухода Нико Росберга. Я желаю Валттери всего наилучшего в Mercedes. Я могу с уверенностью сказать, что Валттери является очень талантливым пилотом, ведь я наблюдал за его прогрессом в последние три года. Думаю, у него получится на равных бороться с Льюисом Хэмилтоном.

В свою очередь, я с нетерпением жду начала работы с Лэнсом Строллом в новом сезоне. Я уже долго знаю его и видел, как он прогрессирует. Считаю, что вместе мы сможем добиться много в новом году», - цитирует Массу Motorsport.