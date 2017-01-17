Паскаль Верляйн вместо Mercedes переходит в Sauber

17 Января 2017 года, 21:00

Надеждам Паскаля Верляйна на переход в «Серебряные стрелы» не суждено было сбыться - в чемпионской конюшне не стали рисковать приглашением своего юного протеже и вместо него подписали Валттери Боттаса. Но в качестве утешительного приза Паскаль получит место в команде Sauber - в напарники шведу Маркусу Эрикссону.

Паскаль Верляйн выиграл чемпионат DTM, выступая за Mercedes в 2015 году. В 2016 году дебютировал в Формуле 1 в составе слабейшей команды Manor и заработал очко на Гран При Австрии.

«Мы очень рады пригласить Паскаль Верляйна в нашу команду. В сезоне 2017 года Паскаль будет напарником Маркуса Эрикссона.

Паскаль демонстрировал свой талант на протяжении всей своей карьеры - он показывал свой потенциал как «формульных» сериях, так и в DTM, где стал чемпионом. В прошлом году он в честной борьбе заработал очко на гонке в Австрии, подтвердив свою скорость.

Паскаль явно способен на большее. Мы хотим дать ему шанс развиваться и получать новый опыт. Я абсолютно уверена, что Паскаль и Маркус станут прекрасной комбинацией пилотов в 2017 году», - цитирует руководителя Sauber Монишу Кальтенборн Motorsport.

«Я очень рад присоединиться к Sauber F1. Для меня переход в новую команду большой вызов, и я очень его жду. Наша цель на 2017 год состоит в том, чтобы обосноваться в средней группе команд и постоянно зарабатывать очки.

Я хочу сказать спасибо Sauber за доверие и этот отличный шанс. Также хочу поблагодарить Mercedes за поддержку», - сообщил Верляйн.