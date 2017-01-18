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Главная » Спорт » Иностранных болельщиков за плохое поведение могут депортировать из России
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 19:44

Иностранных болельщиков за плохое поведение могут депортировать из России


РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству планирует рассмотреть правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности спортивных болельщиков за нарушения правил поведения зрителей спортивных соревнований, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки в КоАП РФ могут быть приняты уже в этом году в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которые пройдут в России. При подготовке проекта закона парламентарии приняли во внимание опыт чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во Франции, когда массовые столкновения болельщиков вне стадионов привели к депортации российских фанатов. Кроме того, депутаты полагают, что действующие сейчас штрафные санкции не оказывают на правонарушителей должного профилактического воздействия.

В частности, члены Госдумы предлагают зафиксировать в законе понятие «грубое нарушение» правил поведения зрителей соревнований, то есть такое правонарушение, которое создает угрозу как собственной безопасности болельщика, так и безопасности окружающих, а также нарушение, повлекшее за собой приостановление или прекращение соревнования.

В этом случае предлагается установить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, арест до 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком от одного года до семи лет. Кроме того, штраф за нарушение запрета посещать соревнования составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить статью санкциями в отношении нарушителей-иностранцев. Так, для иностранного гражданина или лица без гражданства, совершившего повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей, устанавливается штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Однако вместе с тем предусмотрена возможность заменить эту меру запретом на посещение матчей на срок от одного года до семи лет. Окончательное решение будет выносить суд с учётом таких обстоятельств, как длительность проживания иностранца в РФ, его семейное положение, наличие дохода и обеспеченность жильем, род деятельности и профессию, а также уплату налогов и законопослушное поведение.

Инициатива уже получила заключение правового управления Госдумы и отзыв комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который выступил соисполнителем законопроекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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