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Главная » Спорт » Воспитанники школ-интернатов Мурманской области отправятся на футбольные соревнования в Санкт-Петербург
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 13:50

Воспитанники школ-интернатов Мурманской области отправятся на футбольные соревнования в Санкт-Петербург


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ — Воспитанники Минькинской коррекционной школы-интерната и КШИ №1 города Мурманска стали победителями регионального этапа открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Теперь юным спортсменам предстоит игра в Петербурге, а в случае победы им предоставится возможность отправиться в Сочи, где проводится финал соревнований, организуемых «МегаФоном».

Воспитанники детских домов и школ-интернатов соревнуются сначала в своем регионе, потом — на макрорегиональном и всероссийском этапах. Участвовать могут команды из всех учреждений, где живут и обучаются дети, оставшиеся без попечения родителей. Игры проводятся в двух возрастных категориях — старшей и младшей.

В «МегаФоне» чемпионат считают возможностью испытать радость побед, найти новых друзей, расширить границы своего мира, который обычно ограничивается территорией детдома или интерната.

«Приятно видеть, как ведут себя на футбольном поле ребята из специальных учреждений нашего региона: они умеют бороться, честно побеждать, даже когда проигрывают сопернику — умеют относиться к этому «по-спортивному». Такие качества очень пригодятся ребятам в дальнейшей жизни. И, хочется верить, сделают ее более успешной», — говорит главный судья регионального этапа соревнований, заслуженный деятель по физкультуре и спорту Евгений Мигун.

В Мурманской области у чемпионата «Будущее зависит от тебя» есть настоящие «фанаты» — только речь не о болельщиках, а о самих футболистах. Уже несколько лет подряд на региональном этапе очень успешно выступают ребята из Минькино, которых тренируют учителя физкультуры Владимир Хахалев и Александр Янченков. Вот и в этом году их воспитанники завоевали первое место в старшей возрастной группе и «серебро» – в младшей.

«Сейчас наших ребят уже даже не нужно как-то организовывать для участия в чемпионате: они сами хотят тренироваться, всегда спрашивают, будут ли игры в этом году, — рассказывает Владимир Хахалев. — Эти соревнования стали традицией и для «МегаФона», и для нас. А каким праздником становится каждая поездка в Петербург! Для всех наших ребят Северная столица — город-мечта, здорово уже просто пройтись по его улицам. А если удастся и там одержать победу, это точно останется у ребят в памяти на всю жизнь!».

«Сейчас модно говорить о кризисе, экономических трудностях. Но мы считаем, что в любые времена главное — делать добрые дела. Хотя, конечно, организовывать такие чемпионаты непросто. Поэтому так ценна поддержка всех неравнодушных людей. Отдельное спасибо я хочу сказать мурманской футбольной ДЮСШ №10, где из года в год проходят игры регионального этапа, и администрации Мурманска — благодаря их участию чемпионат стал серьезным, можно сказать, «взрослым» спортивным мероприятием. И ребята это чувствуют, стараются удерживать высокую планку. Искренне желаю им победы в Петербурге — они ее вполне заслуживают», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

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