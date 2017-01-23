Мурманский морской торговый порт закупил спортивный инвентарь для юношеской хоккейной команды

23 Января 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ - Сертификат на экипировку для игры в хоккей с мячом воспитанникам СДЮСШОР-4 передал генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько, который также является вице-президентом областной федерации русского хоккея.

Мурманские портовики продолжают поддерживать единственную в регионе профессиональную спортивную команду по хоккею с мячом «Мурман» и считают, что для ее успешной игры необходима подготовка резерва именно из числа воспитанников мурманских детских спортивных школ.

«Чтобы возродить массовый интерес к русскому хоккею, повысить посещаемость домашних матчей «Мурмана», нужно сделать все возможное, чтобы костяк команды составляли именно воспитанники мурманской школы хоккея с мячом», – отметил Александр Масько.

ПАО «ММТП» взяло шефство над командой перспективных воспитанников СДЮСШОР-4. Помощь не ограничится лишь покупкой инвентаря. Градообразующее предприятие рассматривает возможности содействовать юным хоккеистам в получении игровой практики на выездных встречах со сверстниками из других стран и регионов, где любят и играют в русский хоккей.