В Мурманской области состоится 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Хибинах под лавиной погибли двое туристов из Архангельска
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

Уличные фонари упали на проезжую часть в центре Мурманска
24 Января 2017, 10:55
Пенсионерка умерла в мурманской поликлинике
24 Января 2017, 13:51
Пять человек пострадали в ДТП под Мончегорском
24 Января 2017, 12:30
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
24 Января 2017, 19:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » В Мурманской области состоится 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 08:40

В Мурманской области состоится 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся


МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся.

«Мы подняли статус Праздника, и мне предложено возглавить оргкомитет, чтобы придать мероприятию большую значимость. С каждым годом Праздник Севера становится все популярнее, увеличивается количество спортивных соревнований, они становятся разнообразнее», - отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.
Программа Праздника традиционно складывается из базовых для региона видов спорта, в первую очередь олимпийских. По Мурманскому лыжному марафону, который входит в пятерку лучших кубковых марафонов России и в систему марафонов Euroloppet, уже проходит электронная регистрация. На данный момент зарегистрировано 85 участников из разных регионов страны.

«Система электронной регистрации работает третий год, - пояснила председатель Комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. - Она дает возможность буквально за месяц знать, что большая часть участников уже зарегистрировалась и планирует принять участие».

Наумова также рассказала, что отличительной особенностью 83 Праздника Севера станет юбилейная, 20 Лыжня дружбы. Кроме того, в рамках Праздника пройдут финальные соревнования по биатлону на Кубок Анны Богалий, Мурманск посетят биатлонисты мирового уровня. Также в этом году лыжные соревнования станут более разнообразными.
Предположительно открытие Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на Площади Пять углов. 

 

Программа 83 Праздника Севера:

11 марта - массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы» (Раякоски);

11-12 марта - горнолыжный спорт (Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма»);

14-16 марта - горнолыжный спорт (Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»);

15-19 марта - биатлон (Мурманск, Долина Уюта);

16-19 марта - конькобежный спорт (Оленегорск, ДЮСШ «Олимп»);

21-27 марта - парусный спорт в классе зимний виндсерфинг и сноукайтинг (Кольский район, Туломское водохранилище);

28-30 марта - всероссийские соревнования «83 Праздник Севера» по лыжным гонкам (Мурманск, Долина Уюта);

1 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (свободный стиль) (Мурманск, Долина Уюта);

2 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон (классический стиль) (Мурманск, Долина Уюта);

1-2 апреля - национальные виды спорта (Мурманск, Долина Уюта);

2 апреля - церемония закрытия Праздника Севера (Мурманск, Долина Уюта).

 

Мероприятия, приуроченные к Празднику Севера:

18 марта - охотничий биатлон (Мурманск, стрелковый клуб «Кречет»);

Март - ездовой спорт (Кировск, спортивный комплекс «Горняк»);

18-19 марта - скандинавская ходьба (Мурманск, Долина Уюта);

Март - хоккей с мячом (Мурманск, стадион «Строитель»);

Март - лыжные гонки среди инвалидов (Мурманск, Долина Уюта);

11 марта - рыболовный спорт (под вопросом) (Раякоски).

 

Программа 57 Праздника Севера учащихся:

6-8 февраля - лыжные гонки и снегоступинг, дети с ограниченными возможностями здоровья 1995-2005 гг.р. (Мурманск);

10-12 февраля - мини-футбол на снегу, юноши 2001-2002 и девушки 2000-2002 гг.р. (Мончегорск); 

18-19 февраля - хоккей с мячом, юноши 2002-2003, 2004-2005 и девушки 2001-2003 гг.р. (Мурманск);

24-26 февраля - лыжные гонки, областные соревнования 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);

2-4 марта - хоккей, 2004-2005 гг.р. (Оленегорск);

10-12 марта - фигурное катание на коньках, 2000 г.р. и младше (Оленегорск);

10-12 марта - спортивное ориентирование на лыжах, 2000-2002, 2003-2004 гг.р. (Мурманск);

16-19 марта - конькобежный спорт, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005 гг.р. и младше (Оленегорск);

18 марта - спортивное рыболовство, 1999 г.р. и младше (Мурманск);

19-20 марта - натурбан, 1998-2001, 2002-2005, 2006 гг.р. и младше (Кандалакша);

22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.

22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);

28-30 марта - хоккей, 2002-2003 гг.р. (Оленегорск);

2-6 апреля - горнолыжный спорт, 2001-2002, 2003-2004 гг.р. (Мончегорск);

9 апреля - национальные виды спорта, 1999-2000, 2001-2002 гг.р. (Ревда).

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви закрыт
2.
Мурманск: прогноз отключений на 25 января
3.
В Мурманске полицейскими установлен факт причинения побоев
4.
В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать интернет-мошенничества
5.
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта