В Мурманской области состоится 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся.
«Мы подняли статус Праздника, и мне предложено возглавить оргкомитет, чтобы придать мероприятию большую значимость. С каждым годом Праздник Севера становится все популярнее, увеличивается количество спортивных соревнований, они становятся разнообразнее», - отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.
Программа Праздника традиционно складывается из базовых для региона видов спорта, в первую очередь олимпийских. По Мурманскому лыжному марафону, который входит в пятерку лучших кубковых марафонов России и в систему марафонов Euroloppet, уже проходит электронная регистрация. На данный момент зарегистрировано 85 участников из разных регионов страны.
«Система электронной регистрации работает третий год, - пояснила председатель Комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. - Она дает возможность буквально за месяц знать, что большая часть участников уже зарегистрировалась и планирует принять участие».
Наумова также рассказала, что отличительной особенностью 83 Праздника Севера станет юбилейная, 20 Лыжня дружбы. Кроме того, в рамках Праздника пройдут финальные соревнования по биатлону на Кубок Анны Богалий, Мурманск посетят биатлонисты мирового уровня. Также в этом году лыжные соревнования станут более разнообразными.
Предположительно открытие Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на Площади Пять углов.
Программа 83 Праздника Севера:
11 марта - массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы» (Раякоски);
11-12 марта - горнолыжный спорт (Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма»);
14-16 марта - горнолыжный спорт (Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»);
15-19 марта - биатлон (Мурманск, Долина Уюта);
16-19 марта - конькобежный спорт (Оленегорск, ДЮСШ «Олимп»);
21-27 марта - парусный спорт в классе зимний виндсерфинг и сноукайтинг (Кольский район, Туломское водохранилище);
28-30 марта - всероссийские соревнования «83 Праздник Севера» по лыжным гонкам (Мурманск, Долина Уюта);
1 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (свободный стиль) (Мурманск, Долина Уюта);
2 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон (классический стиль) (Мурманск, Долина Уюта);
1-2 апреля - национальные виды спорта (Мурманск, Долина Уюта);
2 апреля - церемония закрытия Праздника Севера (Мурманск, Долина Уюта).
Мероприятия, приуроченные к Празднику Севера:
18 марта - охотничий биатлон (Мурманск, стрелковый клуб «Кречет»);
Март - ездовой спорт (Кировск, спортивный комплекс «Горняк»);
18-19 марта - скандинавская ходьба (Мурманск, Долина Уюта);
Март - хоккей с мячом (Мурманск, стадион «Строитель»);
Март - лыжные гонки среди инвалидов (Мурманск, Долина Уюта);
11 марта - рыболовный спорт (под вопросом) (Раякоски).
Программа 57 Праздника Севера учащихся:
6-8 февраля - лыжные гонки и снегоступинг, дети с ограниченными возможностями здоровья 1995-2005 гг.р. (Мурманск);
10-12 февраля - мини-футбол на снегу, юноши 2001-2002 и девушки 2000-2002 гг.р. (Мончегорск);
18-19 февраля - хоккей с мячом, юноши 2002-2003, 2004-2005 и девушки 2001-2003 гг.р. (Мурманск);
24-26 февраля - лыжные гонки, областные соревнования 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);
2-4 марта - хоккей, 2004-2005 гг.р. (Оленегорск);
10-12 марта - фигурное катание на коньках, 2000 г.р. и младше (Оленегорск);
10-12 марта - спортивное ориентирование на лыжах, 2000-2002, 2003-2004 гг.р. (Мурманск);
16-19 марта - конькобежный спорт, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005 гг.р. и младше (Оленегорск);
18 марта - спортивное рыболовство, 1999 г.р. и младше (Мурманск);
19-20 марта - натурбан, 1998-2001, 2002-2005, 2006 гг.р. и младше (Кандалакша);
22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.
22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);
28-30 марта - хоккей, 2002-2003 гг.р. (Оленегорск);
2-6 апреля - горнолыжный спорт, 2001-2002, 2003-2004 гг.р. (Мончегорск);
9 апреля - национальные виды спорта, 1999-2000, 2001-2002 гг.р. (Ревда).