В Мурманской области состоится 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся

25 Января 2017 года, 08:40

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся.

«Мы подняли статус Праздника, и мне предложено возглавить оргкомитет, чтобы придать мероприятию большую значимость. С каждым годом Праздник Севера становится все популярнее, увеличивается количество спортивных соревнований, они становятся разнообразнее», - отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Программа Праздника традиционно складывается из базовых для региона видов спорта, в первую очередь олимпийских. По Мурманскому лыжному марафону, который входит в пятерку лучших кубковых марафонов России и в систему марафонов Euroloppet, уже проходит электронная регистрация. На данный момент зарегистрировано 85 участников из разных регионов страны.

«Система электронной регистрации работает третий год, - пояснила председатель Комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. - Она дает возможность буквально за месяц знать, что большая часть участников уже зарегистрировалась и планирует принять участие».

Наумова также рассказала, что отличительной особенностью 83 Праздника Севера станет юбилейная, 20 Лыжня дружбы. Кроме того, в рамках Праздника пройдут финальные соревнования по биатлону на Кубок Анны Богалий, Мурманск посетят биатлонисты мирового уровня. Также в этом году лыжные соревнования станут более разнообразными.

Предположительно открытие Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на Площади Пять углов.

Программа 83 Праздника Севера:

11 марта - массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы» (Раякоски);

11-12 марта - горнолыжный спорт (Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма»);

14-16 марта - горнолыжный спорт (Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»);

15-19 марта - биатлон (Мурманск, Долина Уюта);

16-19 марта - конькобежный спорт (Оленегорск, ДЮСШ «Олимп»);

21-27 марта - парусный спорт в классе зимний виндсерфинг и сноукайтинг (Кольский район, Туломское водохранилище);

28-30 марта - всероссийские соревнования «83 Праздник Севера» по лыжным гонкам (Мурманск, Долина Уюта);

1 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» (свободный стиль) (Мурманск, Долина Уюта);

2 апреля - 44 Мурманский лыжный марафон (классический стиль) (Мурманск, Долина Уюта);

1-2 апреля - национальные виды спорта (Мурманск, Долина Уюта);

2 апреля - церемония закрытия Праздника Севера (Мурманск, Долина Уюта).

Мероприятия, приуроченные к Празднику Севера:

18 марта - охотничий биатлон (Мурманск, стрелковый клуб «Кречет»);

Март - ездовой спорт (Кировск, спортивный комплекс «Горняк»);

18-19 марта - скандинавская ходьба (Мурманск, Долина Уюта);

Март - хоккей с мячом (Мурманск, стадион «Строитель»);

Март - лыжные гонки среди инвалидов (Мурманск, Долина Уюта);

11 марта - рыболовный спорт (под вопросом) (Раякоски).

Программа 57 Праздника Севера учащихся:

6-8 февраля - лыжные гонки и снегоступинг, дети с ограниченными возможностями здоровья 1995-2005 гг.р. (Мурманск);

10-12 февраля - мини-футбол на снегу, юноши 2001-2002 и девушки 2000-2002 гг.р. (Мончегорск);

18-19 февраля - хоккей с мячом, юноши 2002-2003, 2004-2005 и девушки 2001-2003 гг.р. (Мурманск);

24-26 февраля - лыжные гонки, областные соревнования 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);

2-4 марта - хоккей, 2004-2005 гг.р. (Оленегорск);

10-12 марта - фигурное катание на коньках, 2000 г.р. и младше (Оленегорск);

10-12 марта - спортивное ориентирование на лыжах, 2000-2002, 2003-2004 гг.р. (Мурманск);

16-19 марта - конькобежный спорт, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005 гг.р. и младше (Оленегорск);

18 марта - спортивное рыболовство, 1999 г.р. и младше (Мурманск);

19-20 марта - натурбан, 1998-2001, 2002-2005, 2006 гг.р. и младше (Кандалакша);

22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.

22-26 марта - лыжные гонки, областные открытые соревнования, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005 гг.р. (Мончегорск);

28-30 марта - хоккей, 2002-2003 гг.р. (Оленегорск);

2-6 апреля - горнолыжный спорт, 2001-2002, 2003-2004 гг.р. (Мончегорск);

9 апреля - национальные виды спорта, 1999-2000, 2001-2002 гг.р. (Ревда).