Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия

25 Января 2017 года, 11:45

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Седьмую зиму работает детская школа по обучению катанию на горных лыжах детей возраста с 3-х лет «Медвежонок Вова». В горнолыжной школе дети знакомятся с таким неудобным и тяжелым оборудованием как горнолыжные ботинки и шлем; скользкими и непослушными лыжами. Ребята играючи, падая и кувыркаясь, учатся правильно спускаться с маленького склона. Готовятся к покорению более крутых спусков.

Приучите ребенка к здоровому образу жизни с ранних лет. Подарите ему все великолепие зимних и летних видов спорта. Вместе с развлекательным комплексом «Огни Мурманска» и детским клубом Ваш ребенок будет расти здоровым и спортивным.

Дети играют в сказку и одновременно учатся кататься на горных лыжах. Обучение проходит на учебном склоне горнолыжного центра «Огни Мурманска».

Расписание работы школы: суббота и воскресенье - с 11.00 до 12.15; с 13:00 до 14:15; с 15:00 до 16:15.

Возраст: в школу принимаются дети от 3 до 12 лет (без навыков катания).