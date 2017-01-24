Мурманская область на 60 месте в спортивном рейтинге регионов

25 Января 2017 года, 12:02

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – «Советский спорт» впервые в истории публикует специально составленный рейтинг, в котором все субъекты России ранжированы по спортивным критериям.

Регионы распределялись в рейтинге исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом оценивались доля населения, активно занимающегося спортом, сдавшая нормы ГТО и т.д.

Мурманская область в рейтинге заняла 60 место из 85. Самыми спортивными регионами были признаны Татарстан, Санкт-Петербург и Московская область. А на последнем месте рейтинга оказалась Магаданская область.