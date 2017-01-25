Берни Экклстоун больше не руководит Формулой 1

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В аэропорту «Мурманск» обледенела взлётная полоса
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
10.3 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
25 Января 2017, 15:18
На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
25 Января 2017, 14:16
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
25 Января 2017, 14:10
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
 
 
 
 

Самое читаемое

Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
25 Января 2017, 10:02
В Мурманске произошло обрушение кровли ангара – есть пострадавший
25 Января 2017, 12:05
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
Мужчина скончался после нападения неизвестного на улице в Кировске
25 Января 2017, 16:16
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
25 Января 2017, 14:10
Порывы ветра в Мурманске будут достигать 27 м/с
25 Января 2017, 14:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Берни Экклстоун больше не руководит Формулой 1
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 20:33

Берни Экклстоун больше не руководит Формулой 1


Американская медиакорпорация Liberty Media полностью закрыла сделку по покупке акций Формулы 1 и объявила о переменах в руководстве гоночной серии. Главная новость - бессменный директор Ф1 Берни Экклстоун покидает свой пост после 40 лет работы, сообщает Motorsport.

Теперь Берни займет место пожизненного президента Формулы 1, но это лишь формальная должность. Экклстоун больше не будет принимать полноценного участия в руководстве гонками. Ушла эпоха...

Руководить Формулой 1 отныне станут три специалиста: должность исполнительного директора займет Чейз Кэри, коммерческим директором стал Шон Братчес, а спортивным директором стал небезызвестный Росс Браун.

«Я очень горжусь тем бизнесом, который я построил за последние 40 лет. Также я горжусь тем, чего я достиг в Формуле 1. Хочу сказать спасибо всем промоутерам, командам, спонсорам, ТВ-компаниям - всем, с кем я работал все эти годы.

Я доволен покупкой Liberty Media Формулы 1. Они профессионалы своего дела, и знают, что делать для расширения и популяризации нашего спорта. Они хотят инвестировать в Формулу 1 серьезные средства. Уверен, Чейз Кэри справится со своей новой ролью и это пойдет на пользу спорту», - сообщил Экклстоун.

«Я с волнением занимаю пост исполнительного директора серии, для меня это большой вызов. Формула 1 обладает огромным потенциалом, у нее осталось множество неиспользованных возможностей. Я с большим удовольствием услышал идеи и пожелания от болельщиков, команд, FIA, промоутеров и спонсоров. Мы будем всегда прислушиваться к нашей аудитории, и будем вместе работать со всеми партнерами, чтобы вывести наш спорт на новый уровень.

Также хочу поблагодарить Берни за его работу во главе Формулы 1 на протяжении десятилетий. Этот спорт сегодня там, где он есть, благодаря ему и его талантливым работникам. Он навсегда останется частью семьи Ф1.

Кроме того, я очень рад, что к нам присоединился Шон Братчес. Он сыграл ключевую роль в превращении ESPN в одну из главных спортивных франшиз планеты. Его знания и опыт в продажах, маркетинге, цифровых медиа и дистрибуции бесценны для развития Формулы 1«, - сообщил Чейз Кэри.

«Вернуться в удивительный мир Формулы 1 - это настоящая фантастика. Я с удовольствием консультировал представителей Liberty Media в течение последних нескольких месяцев, и я готов на все 200% работать вместе с Чейзом, Шоном и остальными, помогая Формуле 1 развиваться, двигаться вперед, становиться лучше. У нас появилась уникальная возможность работать вместе как единое целое с командами и промоутерами, чтобы сделать Формулу 1 качественно лучше для них и, что более важно, для болельщиков» - заявил Росс Браун.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта