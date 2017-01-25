Берни Экклстоун больше не руководит Формулой 1

25 Января 2017 года, 20:33

Американская медиакорпорация Liberty Media полностью закрыла сделку по покупке акций Формулы 1 и объявила о переменах в руководстве гоночной серии. Главная новость - бессменный директор Ф1 Берни Экклстоун покидает свой пост после 40 лет работы, сообщает Motorsport.

Теперь Берни займет место пожизненного президента Формулы 1, но это лишь формальная должность. Экклстоун больше не будет принимать полноценного участия в руководстве гонками. Ушла эпоха...

Руководить Формулой 1 отныне станут три специалиста: должность исполнительного директора займет Чейз Кэри, коммерческим директором стал Шон Братчес, а спортивным директором стал небезызвестный Росс Браун.

«Я очень горжусь тем бизнесом, который я построил за последние 40 лет. Также я горжусь тем, чего я достиг в Формуле 1. Хочу сказать спасибо всем промоутерам, командам, спонсорам, ТВ-компаниям - всем, с кем я работал все эти годы.

Я доволен покупкой Liberty Media Формулы 1. Они профессионалы своего дела, и знают, что делать для расширения и популяризации нашего спорта. Они хотят инвестировать в Формулу 1 серьезные средства. Уверен, Чейз Кэри справится со своей новой ролью и это пойдет на пользу спорту», - сообщил Экклстоун.

«Я с волнением занимаю пост исполнительного директора серии, для меня это большой вызов. Формула 1 обладает огромным потенциалом, у нее осталось множество неиспользованных возможностей. Я с большим удовольствием услышал идеи и пожелания от болельщиков, команд, FIA, промоутеров и спонсоров. Мы будем всегда прислушиваться к нашей аудитории, и будем вместе работать со всеми партнерами, чтобы вывести наш спорт на новый уровень.

Также хочу поблагодарить Берни за его работу во главе Формулы 1 на протяжении десятилетий. Этот спорт сегодня там, где он есть, благодаря ему и его талантливым работникам. Он навсегда останется частью семьи Ф1.

Кроме того, я очень рад, что к нам присоединился Шон Братчес. Он сыграл ключевую роль в превращении ESPN в одну из главных спортивных франшиз планеты. Его знания и опыт в продажах, маркетинге, цифровых медиа и дистрибуции бесценны для развития Формулы 1«, - сообщил Чейз Кэри.

«Вернуться в удивительный мир Формулы 1 - это настоящая фантастика. Я с удовольствием консультировал представителей Liberty Media в течение последних нескольких месяцев, и я готов на все 200% работать вместе с Чейзом, Шоном и остальными, помогая Формуле 1 развиваться, двигаться вперед, становиться лучше. У нас появилась уникальная возможность работать вместе как единое целое с командами и промоутерами, чтобы сделать Формулу 1 качественно лучше для них и, что более важно, для болельщиков» - заявил Росс Браун.