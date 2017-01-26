В Мурманске состоялось традиционное массовое катание на льду в рамках Дня студента

26 Января 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – По случаю Татьяниного дня и Дня студента в Мурманске на льду спорткомплекса «Строитель» прошёл спортивно-развлекательный праздник «КомиксZone». В катании приняло участие более 300 человек, хорошее настроение было обеспечено всем. Праздничная программа оказалась насыщенной и по-настоящему интересной, так что даже сильный ветер оказался нипочем.

Не обошлось без конкурса для Татьян. Все виновницы торжества получили приятные подарки прямо на выходе на лед.

Также с праздником всех студентов и Татьян поздравил заместитель председателя городского Совета депутатов Михаил Белошеев. Он пожелал виновникам торжества хорошего настроения и активного отдыха в свободное от занятий время.