19 спортшкол Мурманской области станут организациями спортподготовки в 2017 году

27 Января 2017 года, 14:49

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В рамках заседания Правительства Мурманской области председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова отчиталась о создании центров тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО в муниципальных образованиях региона.

В частности, в 2016 году было установлено 5 спортплощадок ГТО в Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново, Апатитах. Объем финансирования из областного бюджета составил 3,7 млн рублей. По словам Наумовой, сейчас в регионе создано 16 муниципальных центров тестирования ГТО, еще несколько центров будет открыто в первом квартале 2017 года.

Кроме того, Наумова рассказала членам областного правительства о ходе преобразования муниципальных спортивных школ Мурманской области в организации спортивной подготовки. По словам главы областного спорткомитета, подведомственные комитету учреждения уже преобразованы в спортивные школы олимпийского резерва и в полном объеме приступили к реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами.

В течение 2017 года в Мурманской области будет преобразовано в организации нового типа еще 19 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Общая численность занимающихся по программам спортивной подготовки составит около 6 тысяч человек, заявила Наумова.