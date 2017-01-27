В Токсово стартовал «Приз Анатолия Алябьева» — первенство СЗФО

27 Января 2017 года, 15:19

ТОКСОВО/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Токсово (Ленинградская обл.) индивидуальными гонками открылись традиционные межрегиональные юношеские соревнования по биатлону на приз двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

В рамках этих гонок проходит первенство Северо-Западного федерального округа. В первый день соревновались юноши и девушки 2000–2001 годов рождения.

В индивидуальной гонке на 10 км среди юношей первое место досталось Александру Иванову из Карелии, его результат – 30.58,8. На втором и третьем – Андрей Боярский и Артемий Хасанкаев, Мурманская область.

В индивидуальной гонке на 7,5 км среди девушек на первое место вышла Александра Никульшина с результатом 30.09,6, второе досталось Валерии Чекаловой, третье – Эльмире Магомедовой. Все трое из Мурманской области.

Фото: biathlonspb.ru