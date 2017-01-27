На Северном флоте стартовал чемпионат по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом

30 Января 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - В посёлке Малое Сафоново (Мурманская область) на открытой ледовой площадке состоялось торжественное открытие чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом.

Церемонию открыл командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. Он поздравил собравшихся с праздником и пожелал спортивных побед участникам состязаний, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В чемпионате выступят 14 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части Северного флота.

13 из этих команд уже принимали участие в Новогоднем хоккейном турнире сезона 2016-2017 гг. Это сборные: «К-21» – штаба и управления Северного флота, «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил, «Тайфун» – подводных сил флота, «Гроза» – объединения ВВС и ПВО Северного флота, «Спутник» – морской пехоты, «Армеец» – одной из воинских частей, «Ракета» - Кольского соединения ПВО, «Спасатель» - управления поисковых и аварийно-спасательных работ, «Стальные ястребы» - отдельного смешанного авиаполка, «Торос» - центра материально-технического обеспечения, «Медведи» – соединения подводных лодок, «Арктика» – арктического мотострелкового соединения, «Альфа» – управления ядерного обеспечения.

Впервые в соревнованиях по хоккею с шайбой выступит команда «Шквал» - соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом состоится открытый турнир, посвященный Дню подводника. В этом спортивном состязании примут участие ещё две команды: «Авианосец» - тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Пётр Великий» – одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера, игроки которых вернутся после дальнего похода в Северную Атлантику и Средиземное море.

Чемпионат Северного флота по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом продлится до 2 апреля.

Первый матч чемпионата состоялся сразу после церемонии открытия. На открытой ледовой арене в посёлке Малое Сафоново встретились команды – «Ракета» и «Спасатель».

С первых минут матча хоккейная команда «Спасатель» взяла инициативу, на 3-й минуте счёт открыл игрок сборной Андрей Ивкин. Он стал самым результативным игроком встречи, поразив ворота «Ракеты» семь раз.

Во втором периоде «Ракета» предприняла попытку отыграться. Игроки Дмитрий Судьин и Сергей Потапенко забили «Спасателям» по одной шайбе. Но преимущество во время всей игры было на стороне «Спасателей».

Итогом первой встречи чемпионата на кубок командующего Северным флотом стал счёт 14-2 в пользу команды «Спасатель».