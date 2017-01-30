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Главная » Спорт » В Североморске прошли соревнования любителей зимних технических видов спорта
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 13:21

В Североморске прошли соревнования любителей зимних технических видов спорта


СЕВЕРОМОРСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – На одном из озер близ Североморска 29 января состоялись соревнования любителей зимних технических видов спорта. В них, кроме нескольких десятков владельцев снегоходов, принимали участие любители езды на квадроциклах и кроссовых мотоциклах из Североморска и других городов Мурманской области.

Для детей были организованы игры и конкурсы, была оборудована палатка, где продавались соки, безалкогольные напитки, бутерброды, и бесплатно раздавали горячий чай.

Организатором мероприятия выступил отдел молодежи, физкультуры и спорта, которым руководит Эдуард Миронов. Спонсорскую поддержку оказали предприниматели Североморска и других городов области.

Открывая соревнование, заместитель Главы администрации Анатолий Рожковский отметил, что это мероприятие объединило людей, которым большое количество выпавшего накануне снега не в тягость, а в радость.

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«В «Североморск Онлайн. Официальная группа города» содержится немало положительных отзывов об этом мероприятии. В частности, Андрей Пензул написал: «Спасибо большое организаторам! Вы организовали и провели мероприятие, которое создало праздник в душе многих людей. Этого очень не хватает в нашем регионе. Спасибо!», - сообщили «Би-порту» в Совете депутатов МО ЗАТО Североморск.

Следует отметить, что накануне Дня защитников Отечества состоится еще одно знаковое мероприятие – пробег на снегоходах до поселка Гранитный, где традиционно будут возложены цветы к памятнику Защитникам Отечества, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В Гранитный участники пробега направятся с фотографиями своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, продолжая акцию «Бессмертный полк».

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