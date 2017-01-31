174 спортсмена приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района

МУРМАШИ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - 28 января 2017 года в посёлке Мурмаши состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района.
Эти соревнования стали первым крупным лыжным стартом в Кольском районе в наступившем 2017 году. В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из Колы, Мурмашей, Молочного, Междуречья, Кильдинстроя, Туломы, Верхнетуломского, Видяево, Росляково, Североморска, Мурманска и даже из Кандалакши.
Глава администрации района Александр Лихолат вручил Владимиру Урбану Почётную Грамоту, а Александру Ерёмину и Дмитрию Дьякову благодарственные письма Главы администрации Кольского района.
Александру Васильеву и Александру Жукову Лариса Круглова вручила Благодарственные письма Мурманской областной Думы.
Обладателями Кубка Главы администрации Кольского района 2017 гола стали Алексей Бровин и Татьяна Соколова.