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Главная » Спорт » Лыжная сборная Архангельской области выиграла чемпионат СЗФО
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 19:23

Лыжная сборная Архангельской области выиграла чемпионат СЗФО


АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В течение пяти дней на старт выходили более 120 спортсменов из восьми регионов.

В гонке классическим стилем спортсмены Архангельской области завоевали сразу три медали. У женщин на дистанции 10 километров бронзовым призёром стала Екатерина Ядовина.

У мужчин в гонке на 15 километров чемпионом СЗФО стал представитель Поморья Алексей Шемякин. Второе место с отставанием в 28 секунд занял чемпион спринтерских гонок Василий Пушкин.

В гонке свободным стилем с раздельного старта у женщин на дистанции 10 километров чемпионкой стала Екатерина Ядовина, а у мужчин вторую золотую медаль завоевал Алексей Шемякин.

В заключительный день соревнований состоялись эстафетные гонки. У женщин победу одержала команда Архангельской области в составе Анны Мокосеевой, Анны Архиповской, Виктории Трошиной и Екатерины Ядовиной.

В мужской эстафете победителем стала команда из Санкт-Петербурга. Дружина Архангельской области в составе Дмитрия Меньшикова, Константина Лобова, Василия Пушкина и Алексея Шемякина выиграла «серебро».

В итоговом зачете команда Архангельской области заняла первое место.

Фото: dvinanews.ru

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