Ряд перспективных спортивных проектов обсудили глава Минспорта Андрей Колобков и губернатор Марина Ковтун

31 Января 2017 года, 17:20

МОСКВА/ 31 января/ БИ-ПОРТ - Перспективы развития спорта и спортивной инфраструктуры в Мурманской области обсудили министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Марина Ковтун в рамках рабочей встречи в Москве. Глава региона сообщила, что благодаря поддержке Минспорта в области с 2012 года построены девять новых спортивных объектов. Это футбольные поля, ФОКи, бассейн, легкоатлетический манеж, крытый каток с искусственным льдом.

«Мы существенно нарастили количество занимающихся физкультурой и спортом, выйдя на общероссийский уровень. Начинали мы со скромной цифры в 12,8%, сейчас этот показатель достиг 32% населения региона», – отметила Марина Ковтун

Также стороны обсудили реализацию новых проектов в сфере спорта в Мурманской области. В частности, речь шла о создании регионального центра спортивной подготовки по горнолыжному спорту и фристайлу в Кировске, проведении на территории региона велогонки «Арктик Райс», а также возможности проведения в Мурманской области международного спортивного форума «Россия – спортивная держава!» в 2019 году.