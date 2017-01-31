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Главная » Спорт » «МегаФон» объявляет старт Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 19:16

«МегаФон» объявляет старт Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Завтра, 1 февраля, начнутся отборочные матчи первого этапа футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», который проводится компанией «МегаФон» и благотворительным фондом «Футбол – детям» с 2005 года.

Более 5000 ребят из детских домов и школ-интернатов в 140 городах будут сражаться за право выйти во второй региональный этап Соревнований в апреле. Финал чемпионата по традиции состоится в Сочи c 24 по 28 мая, победителям достанется главный приз — поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».

В ХI Соревнованиях «Будущее зависит от тебя» в 2016 году участвовали более 5000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет чемпионат охватил свыше 30000 детей из более чем 3500 команд. Это единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со всей страны не только приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, но и находить новых родителей.

С 2014 года вместе с фондом «Измени одну жизнь» «МегаФон» снимает видеоанкеты, благодаря которым ребята из самой сложной для усыновления возрастной категории (от 10 лет и старше) могут обрести новую семью. За три года создано более 1700 видеоанкет юных игроков, 355 из них уже нашли новых родителей.

 «Проекты по социальной адаптации и семейному устройству сирот — одно из ключевых направлений нашей благотворительной деятельности, и мы стремимся создавать равные возможности для жизни и самореализации детей по всей стране. Я очень рад, что флагманский проект компании в этом направлении продолжает расти и развиваться и привлекает все новых партнеров. Благодаря ему тысячи детей из России и зарубежья получили отличный шанс найти свое место в жизни, обрели новых друзей и наставников и посетили другие города и страны, сделав первые шаги на пути к по-настоящему успешному будущему», - отметил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Среди информационных партнеров Соревнований — телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат», информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт». 

Информационные партнеры не только подробно освещают все этапы турнира для широкой аудитории, но и предоставляют специальные призы для участников. Так, «Чемпионат» выберет «Самого ценного игрока» (Most Valuable Player - MVP), «МАТЧ ТВ» — «Лучшего тренера финального этапа», а Федерация спортивных журналистов присудит приз «Fair Play» («честная игра») команде, которая проявит наибольшее уважение к сопернику во время футбольных матчей. «Р-Спорт» отметит специальной номинацией «Стремление к победе» команду далеко продвинувшихся по турнирной сетке игроков, с особенным упорством и энтузиазмом бьющихся за право стать первыми.

Осенью 2017 года за год до проведения Чемпионата мира по футболу в России состоится международный этап турнира, в котором примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов из стран ближнего и дальнего зарубежья. «МегаФон» приглашает к организации международного этапа новых партнеров, деятельность которых соответствует ценностям и духу Соревнований «Будущее зависит от тебя».

В Мурманской области отборочные игры чемпионата «Будущее зависит от тебя» состоялись ранее в январе в соответствии с турнирным расписанием Мурманской областной детско-юношеской школы (МОДЮСШ) и уже известны имена победителей: это ребята из Минькинской коррекционной школы-интерната и КШИ №1 Мурманска. Отборочные игры прошли 17 и 18 января в столице Заполярья на площадке мурманской футбольной ДЮСШ №10.

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