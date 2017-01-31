Ермилин: «Гран При России ничего не угрожает»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманск на трейлере из Вологды привезли новый троллейбус
 
 
 
 

Курсы валют 31.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4730
-0,1678
1 USD
Доллар США
60,1618
-0,1578
1 EUR
Евро
64,4333
0,0904
10 NOK
Норвежских крон
72,2265
-0,1443
10 SEK
Шведских крон
68,0679
-0,0883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
3.2 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

К графе «против всех» и прямым выборам мэров жители Мурманской области не готовы
31 Января 2017, 17:00
К графе «против всех» и прямым выборам мэров жители Мурманской области не готовы
Судебные приставы Мурманской области взыскали 3,94 млрд рублей за 2016 год
31 Января 2017, 16:55
Судебные приставы Мурманской области взыскали 3,94 млрд рублей за 2016 год
Дмитрий Филиппов и Алексей Веллер встретились со сборной КВН
31 Января 2017, 16:37
Дмитрий Филиппов и Алексей Веллер встретились со сборной КВН
Более 57 млн рублей получит Мурманская область на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС
31 Января 2017, 16:13
Более 57 млн рублей получит Мурманская область на оказание высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу ОМС
 
 
 
 

Самое читаемое

Четыре человека пострадали в ДТП в Мончегорске
31 Января 2017, 09:55
Пропавший в Мурманске 16-летний подросток найден живым
31 Января 2017, 10:16
В Мурманске ищут пропавшего Александра Жолтикова
31 Января 2017, 08:15
18-летнего мурманчанина подозревают в призыве к терроризму
31 Января 2017, 08:35
Жительница Оленегорска выжила после нападения своего знакомого
31 Января 2017, 13:00
Дмитрий Филиппов и Алексей Веллер встретились со сборной КВН
31 Января 2017, 16:37
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Ермилин: «Гран При России ничего не угрожает»
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 21:36

Ермилин: «Гран При России ничего не угрожает»


Недавно в Формуле 1 произошли большие перемены. Американцы из Liberty Media полностью выкупили права на чемпионат, а Берни Экклстоун, бессменно управлявший королевскими гонками в последние 40 лет, ушел в отставку.

В связи с этим, естественно возникают страхи, что контракты с некоторыми этапами могут быть пересмотрены. Не затронут ли изменения в руководстве Ф1 российский этап чемпионата мира? Нет, считает советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин.

В интервью изданию «Собеседник» Ермилин прокомментировал уход Берни и поделился мнением о будущем Формулы 1.

«В первую очередь новые американские владельцы (Liberty Media) скорее всего скажут, что им безразличны все эти экологические заморочки, гибридные маленькие моторчики. Они будут добиваться того, чтобы народ, как в гонках NASCAR, на трибуны приходил в количестве полмиллиона человек, а не меньше ста тысяч, как в Формуле-1, и слышал мощные высокооборотистые многоцилиндровые двигатели с хорошим шумом.

Есть и еще один момент, который волнует прежде всего нас - этап Гран При в Сочи, на котором всегда подчеркивались товарищеские отношения Берни Экклстоуна и Владимира Путина. И в этом, возможно, теперь будет небольшая проблема.

Я знаком с Экклстоуном с 1988 года и могу сказать, что это самый яркий человек в «Формуле-1». Собственно говоря, он и создал ее в современном виде. Общение с ним для Владимира Владимировича было интересно. А усатый американец (Чейз Кэри, исполнительный директор Ф1) для него в гонках никто. Это личностное отношение двух первых лиц - страны и «Формулы-1» - было интересно и им, и нам. Сейчас такого внимания к новым ребятам со стороны первого лица, возможно, уже не будет. Тем не менее болельщикам за этап Гран При в России переживать тоже не стоит. Он защищен контрактом до 2020 года и к тому же предусматривает пролонгацию до 2025-го», - цитирует Ермилина «Собеседник».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта