Ермилин: «Гран При России ничего не угрожает»

31 Января 2017 года, 21:36

Недавно в Формуле 1 произошли большие перемены. Американцы из Liberty Media полностью выкупили права на чемпионат, а Берни Экклстоун, бессменно управлявший королевскими гонками в последние 40 лет, ушел в отставку.

В связи с этим, естественно возникают страхи, что контракты с некоторыми этапами могут быть пересмотрены. Не затронут ли изменения в руководстве Ф1 российский этап чемпионата мира? Нет, считает советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин.

В интервью изданию «Собеседник» Ермилин прокомментировал уход Берни и поделился мнением о будущем Формулы 1.

«В первую очередь новые американские владельцы (Liberty Media) скорее всего скажут, что им безразличны все эти экологические заморочки, гибридные маленькие моторчики. Они будут добиваться того, чтобы народ, как в гонках NASCAR, на трибуны приходил в количестве полмиллиона человек, а не меньше ста тысяч, как в Формуле-1, и слышал мощные высокооборотистые многоцилиндровые двигатели с хорошим шумом.

Есть и еще один момент, который волнует прежде всего нас - этап Гран При в Сочи, на котором всегда подчеркивались товарищеские отношения Берни Экклстоуна и Владимира Путина. И в этом, возможно, теперь будет небольшая проблема.

Я знаком с Экклстоуном с 1988 года и могу сказать, что это самый яркий человек в «Формуле-1». Собственно говоря, он и создал ее в современном виде. Общение с ним для Владимира Владимировича было интересно. А усатый американец (Чейз Кэри, исполнительный директор Ф1) для него в гонках никто. Это личностное отношение двух первых лиц - страны и «Формулы-1» - было интересно и им, и нам. Сейчас такого внимания к новым ребятам со стороны первого лица, возможно, уже не будет. Тем не менее болельщикам за этап Гран При в России переживать тоже не стоит. Он защищен контрактом до 2020 года и к тому же предусматривает пролонгацию до 2025-го», - цитирует Ермилина «Собеседник».