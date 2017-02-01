Определились победители соревнований по волейболу среди студентов колледжей Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Завершились соревнования по волейболу среди мужских и женских команд в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
В соревнованиях приняли участие 110 студентов из семи колледжей Мурманской области: морского рыбопромышленного имени И. И. Месяцева, строительного имени Н. Е. Момота, экономики и информационных технологий, технологического колледжа сервиса, педагогического, индустриального и медицинского.
Среди мужских команд победу одержала команда Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева, второе место заняла команда Мурманского индустриального колледжа.
Среди женских команд победила команда Мурманского технологического колледжа сервиса, второе место завоевала команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.
Третье место среди мужских и женских команд одержали студенты Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота.
Команды-победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.
Состязания проходили в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии областной детско-юношеской спортивной школы.