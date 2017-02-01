Команды из Мурманской области отправились в Архангельск за наградами по зимнему виндсерфингу

01 Февраля 2017 года, 14:20

АРХАНГЕЛЬСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, первого февраля, на берегу Белого моря стартуют Чемпионат и Первенство России по зимнему виндсерфингу. Мурманскую область в Чемпионате по парусному спорту в данном классе представит команда из пяти человек.

«В свою очередь в Первенстве России заявлены обучающиеся из Детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 города Мончегорска. Это Иванна Горлова, Павел Крайнюченко и Игорь Стрижов, участников сопровождает их тренер Владимир Юшков», – рассказали «Би-порту» в Комитете по физической культуре и спорту Мурманской области.

Благоприятные погодные условия поспособствовали проведению: лёд на Северной Двине достиг толщины около метра, сверху находится примерно 20 сантиметров спрессованного снега.

В рамках турнира запланировано проведение 15 гонок в дисциплине курс-рейc. Флаг соревнований будет поднят второго февраля, после чего начнется первая гонка. Победители станут известны в воскресенье.

«Трассы будут максимально приближены к берегу, поэтому зрители смогут насладиться зрелищными состязаниями», – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.