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Главная » Спорт » Соревнования по пауэрлифтингу среди студентов областных колледжей завершились в Апатитах
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 18:00

Соревнования по пауэрлифтингу среди студентов областных колледжей завершились в Апатитах


АПАТИТЫ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — В Апатитах завершились соревнования по пауэрлифтингу в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области, сообщают в региональном правительстве.

В соревнованиях приняли участие юноши из Апатитского политехнического, Мончегорского политехнического, Мурманского индустриального и Кандалакшского индустриального колледжей.

В личном первенстве в весовой категории до 60 кг победу одержал Евгений Шариков из команды Апатитского политехнического колледжа, в весовой категории до 67,5 кг – Вадим Чикаленко из команды Мурманского индустриального колледжа. В весовой категории до 75 кг лучшим оказался Максим Курлов из команды Кандалакшского индустриального колледжа, в весовой категории до 82,5 кг – Юрий Панкратов из команды Кандалакшского индустриального колледжа.

В командном первенстве победили юноши из Кандалакшского индустриального колледжа, на втором месте — команда Апатитского политехнического колледжа, «бронза» досталась ребятам из Мончегорского политехнического колледжа.

Победители награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

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