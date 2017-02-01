Монтедземело: «Дав согласие на турбо эру в Ф1, я допустил ошибку»

01 Февраля 2017 года, 20:33

Лука ди Монтедземело, бывший президент Ferrari, в интервью СМИ признался, что приход в Формулу 1 гибридных турбо двигателей был ошибкой, и он жалеет, что поддержал новый регламент. С момента появления турбированных силовых установок в 2014 году, Ferrari выиграла только три гонки в сезоне 2015 года.

«Доминирование Mercedes меня не удивляет. Недавно Ники Лауда (неисполнительный президент Mercedes Motorsport) признался мне, что они работали над нынешней силовой установкой с 2007 года. Представляете? Именно поэтому они занимали жесткую позицию в ходе обсуждений нового технического регламента.

Я поддержал изменения в регламенте, и это моя большая ошибка. Тогда я думал, что не могу противопоставлять Ferrari общему курсу гонок на технический прогресс. Ferrari, полная страхов - не моя Ferrari», - цитирует Монтедземело портал F1i со ссылкой на газету La Repubblica.

Помимо этого, Монтедземело поделился мнением об уходе Берни Экклстоуна из Формулы 1.

«Что я думаю об уходе Экклстоуна? Мне кажется, с ним можно было поступить более элегантно. Все же он создал современную Формулу 1, Берни абсолютный гений. Отставку такой исторической фигуры нужно было организовать достойно его масштабу. С приходом новых владельцев наш спорт станет другим, но я не знаю, будет ли он лучше или хуже. Но в одном я могу быть уверен: с уходом Берни подошла к концу эра великих, эра таких людей, как он, как Энцо Феррари, как Колин Чэпмен. Сейчас на наших глазах начинается новый период в истории Формулы 1. В любом случае, будет очень интересно», - добавил Монтедземело.