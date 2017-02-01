Монтедземело: «Дав согласие на турбо эру в Ф1, я допустил ошибку»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Ревде жить хорошо! Как развивался монопосёлок и есть ли у него будущее?
 
 
 
 

Курсы валют 01.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,1484
-0,3246
1 USD
Доллар США
60,0851
-0,0767
1 EUR
Евро
64,2850
-0,1483
10 NOK
Норвежских крон
72,3934
0,1669
10 SEK
Шведских крон
68,1855
0,1176
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
2.5 м/с
давление 766.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
01 Февраля 2017, 16:53
Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
Алексей Веллер рассказал о перспективах программы переселения граждан из аварийного жилья
01 Февраля 2017, 16:12
Алексей Веллер рассказал о перспективах программы переселения граждан из аварийного жилья
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционных продуктов
01 Февраля 2017, 15:34
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционных продуктов
За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности
01 Февраля 2017, 13:42
За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности
 
 
 
 

Самое читаемое

Полиция разыскивает родителей пятилетнего мальчика в Мурманске
01 Февраля 2017, 15:17
Мошенник, воровавший в кафе Мурманска при помощи фокусов, отправится в колонию
01 Февраля 2017, 11:08
Что нового ждёт россиян с 1 февраля
01 Февраля 2017, 10:19
Восемь человек пострадали в авариях на дорогах Мурманской области
01 Февраля 2017, 10:10
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
01 Февраля 2017, 09:56
Александр Горшков назначен исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК»
01 Февраля 2017, 08:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Монтедземело: «Дав согласие на турбо эру в Ф1, я допустил ошибку»
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 20:33

Монтедземело: «Дав согласие на турбо эру в Ф1, я допустил ошибку»


Лука ди Монтедземело, бывший президент Ferrari, в интервью СМИ признался, что приход в Формулу 1 гибридных турбо двигателей был ошибкой, и он жалеет, что поддержал новый регламент. С момента появления турбированных силовых установок в 2014 году, Ferrari выиграла только три гонки в сезоне 2015 года.

«Доминирование Mercedes меня не удивляет. Недавно Ники Лауда (неисполнительный президент Mercedes Motorsport) признался мне, что они работали над нынешней силовой установкой с 2007 года. Представляете? Именно поэтому они занимали жесткую позицию в ходе обсуждений нового технического регламента.

Я поддержал изменения в регламенте, и это моя большая ошибка. Тогда я думал, что не могу противопоставлять Ferrari общему курсу гонок на технический прогресс. Ferrari, полная страхов - не моя Ferrari», - цитирует Монтедземело портал F1i со ссылкой на газету La Repubblica.

Помимо этого, Монтедземело поделился мнением об уходе Берни Экклстоуна из Формулы 1.

«Что я думаю об уходе Экклстоуна? Мне кажется, с ним можно было поступить более элегантно. Все же он создал современную Формулу 1, Берни абсолютный гений. Отставку такой исторической фигуры нужно было организовать достойно его масштабу. С приходом новых владельцев наш спорт станет другим, но я не знаю, будет ли он лучше или хуже. Но в одном я могу быть уверен: с уходом Берни подошла к концу эра великих, эра таких людей, как он, как Энцо Феррари, как Колин Чэпмен. Сейчас на наших глазах начинается новый период в истории Формулы 1. В любом случае, будет очень интересно», - добавил Монтедземело.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта