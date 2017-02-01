Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска»

02 Февраля 2017 года, 12:03

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - В горнолыжном центре «Огни Мурманска» любой желающий сможет исследовать просторы Мурманска с ветерком на быстрых снегоходах. Вас ждёт удивительное путешествие по зимней сказке - мчаться по снежной трассе, когда ветер в лицо, морозец пощипывает за щеки, а вокруг стоит покрытый снежными шапками зимний лес, и солнце искрится на снегу.

Для любителей ощутить скорость и драйв спортивного мотоцикла заснеженной зимой в Мурманске «Огни Мурманска» подготовили несколько программ на выбор по специальным ценам.

Маршрут на 2 часа с обедом

Время выезда в 11:00, 13:00, 15:00.

Стоимость – 3500 рублей на человека, 5000 рублей – вдвоем.

Маршрут: гараж - озеро Скалистое – Рог-озеро – дорога вдоль линии электропередач (ЛЭП) – развалины бывшей воинской части ПВО СССР – трасса по живописному лесу, в том числе с видом на город – Рог-озеро. Остановки для фотографирования.

Маршрут на 30 минут

Стоимость - 2500 рублей на человека, 3000 рублей – вдвоем.

Маршрут: гараж – озеро Скалистое - развалины бывшей воинской части ПВО СССР – Рог-озеро – гараж:

Маршрут на 15 минут (3 км)

Стоимость – 1300 рублей на человека, 1800 рублей – вдвоем.

Маршрут: гараж – озеро Скалистое – Рог – озеро - гараж).

Все посетители получают подробнейший инструктаж по управлению снегоходом и специальную спортивную экипировку.

Чтобы освоить управление снегоходом можно прокатиться по зимнему озеру.

Стоимость круга по озеру:

- 300 рублей – дети до 9 лет;

- 400 рублей – взрослый;

- 450 рублей – взрослый с пассажиром.

Подробности и бронирование дат по телефону: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и «Автопарк» каждый час. Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или или в группе Вконтакте.