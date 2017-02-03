Видео: команда Mercedes завела мотор на новом болиде

03 Февраля 2017 года, 19:26

Время, как обычно, пролетает незаметно - до нового сезона Формулы 1 осталось менее 50 дней. 24 марта на трассе в Мельбурне рев моторов на пятничной тренировке даст отмашку 68 сезону королевских гонок.

А пока команды «допиливают» свою новую технику и готовятся к первым тестам, которые пройдут 27 февраля в Барселоне. Совсем скоро мы увидим обновленные болиды, сконструированные по новому техническому регламенту. Гонщики, которые уже успели увидеть машины нового сезона на базах команд, признались, что новые правила сделали болиды очень красивыми. Но самое главное - это скорость. Время прохождения круга уменьшится на пару секунд, а сцепления с трассой будет больше - зрелищность в борьбе на трассе выйдет на новый уровень.

Вернемся к командам. Mercedes опубликовал на своей странице в YouTube атмосферное видео, где сотрудники на базе коллектива в английском городе Брэкли, впервые запустили силовую установку для нового болида. Видео передает потрясающий звук мотора.

Имя новинки, за руль которой сядут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, заменивший ушедшего в отставку Нико Росберга, пока еще не известно. Но зато известна дата презентации - машину 2017 года Mercedes покажет 23 февраля.

Что касается самого Нико Росберга, то недавно чемпион 2016 года рассказал, что к нему обращался Боттас с просьбой о встрече...

«Конечно же, я продолжу работать с командой в качестве посла и консультанта. Я также собираюсь следить за чемпионатом, с нетерпением жду показ машины для нового сезона и обязательно приеду на 5-6 гонок. Я активно работаю со спонсорами.

Если вы спросите меня логичный вопрос о том, обращался ли ко мне Боттас за советом, то мой ответ - да, он связывался со мной. Валттери попросил меня о личной встречи, я буду рад с ним побеседовать. Но я не собираюсь выдавать ему секреты Льюиса и не буду заваливать его советами. Я хорошо знаю Валттери, но в данном случае хочу сохранить нейтралитет.

И да, я считаю, что Mercedes сейчас лучшая команда, и у них самые высокие шансы на титулы в грядущем сезоне. Но не стоит недооценивать Red Bull и Ferrari - в этом году они могут преподнести сюрприз. Впрочем, как и McLaren», - цитирует Росберга F1i.com.

Видео запуска мотора нового болида Mercedes: